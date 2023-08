Fallece Nancy Frangione, actriz recordada por su papel en “La Niñera”

La reconocida actriz estadounidense Nancy Frangione, quien tuvo participación en la serie "La Niñera", falleció a los 70 años en su natal Barnstable, Massachusetts. Su familia confirmó la triste noticia a través de un obituario en línea.

Frangione es recordada también por su actuación como la intrigante villana Cecile de Pulignac en la telenovela “Another World” de NBC. Además, tuvo papeles de estrella invitada en series como “Highway To Heaven”, “Matlock” y “Buck Rogers in the 25th Century”.

En "La Niñera", interpretó a Marsha, la prima de Fran Fine, en dos episodios entre 1993 y 1994.

La actriz inició su carrera televisiva en 1977 con el papel de Tara Martin en “All My Children” de ABC. Posteriormente, saltó a la fama con su personaje de Cecile de Poulignac en “Another World”, ganando el premio a la villana destacada de Soap Opera Digest por su actuación. Repitió este papel en varias ocasiones durante un período de 10 años, desde 1986 hasta 1996.

Nancy Frangione nació el 10 de julio de 1953 en Barnstable, Massachusetts. Estuvo casada con su coprotagonista de “Another World”, Christopher Rich, desde 1982 hasta 1996, y juntos tuvieron una hija llamada Mariel Rich.

Hasta el momento, se desconoce la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, su legado en la industria del entretenimiento perdura y será recordado por sus innumerables contribuciones y su talento inigualable.

