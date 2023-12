Fallece senador suplente del PAN, víctima de cáncer

Juan Pablo Adame, senador suplente del PAN e hijo del exgobernador de Morelos, Marco Adame, falleció a los 38 años producto de un cáncer de estómago que padecía.

Fue mediante su cuenta de X, antes Twitter, que el otro mandatario morelense confirmó la triste noticia sobre la muerte de su hijo.

“ Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos, les comparto que mi hijo @JuanPabloAdame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida. #UnaVidaBienVivida Nos encomendamos a sus oraciones”, dice el mensaje del exgobernador.

Hace apenas una semana, Juan Pablo Adame dio a conocer mediante una carta que había ingresado a cuidados paliativos debido al cáncer que le diagnosticaron desde abril de 2022 ya estaba avanzado.

“ Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio.

“ (Estoy) muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario, hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra. Dios sabrá el día y la hora, mientras tanto, a vivir”, dice parte de la carta que el pasado miércoles leyó en la sesión del Pleno la senadora Josefina Vázquez Mota.

Adame, quien fue diputado federal y militante del Partido Acción Nacional (PAN) desde el año 2006, cumplió su sueño de ser senador por un día, cuando el pasado 6 de septiembre, el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera, solicitó licencia para ausentarse de su escaño unas horas y así cederlo su lugar a su suplente.

“ Estoy aquí, dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 días más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Les cuento esto para hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos: la vida”, dijo Adame como parte de su discurso de aquel día desde la tribuna del Senado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡QUÉ MODERNOS! AHORA PODRÁS COMPRAR BOLETOS DE CONCIERTOS POR TIKTOK