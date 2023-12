Falleció la madre de Paco González; Atlas y León se unen en las condolencias para el cronista de TUDN

Paco González, narrador de TUDN, se encuentra viviendo un trago amargo, pues dio a conocer el sensible fallecimiento de madre, Gloria Flores Franco. El propio cronista de Televisa mandó un mensaje despidiéndose de su progenitora.

"Vuela alto, mamá. Ve al reencuentro con Don Paco y abrázalo mucho. Gracias por todo lo que me diste y efectivamente no me alcanzó la vida ni para para pagarte las agujetas de aquellos tenis blancos que tanto me gustaron.

"Me imagino a Darinka brincando en la entrada y gritando ‘llegó mi abuelita’. Dale muchos besos, y con el mismo amor que tuviste siempre, hoy te dejo partir y gozar de la vida eterna, Ya nos volveremos a ver y a abrazar. TQM", escribió Paco González a través de X, antes Twitter.

Vuela alto Mamá!

Atlas y León mandan mensaje de condolencias

A través de redes sociales, Atlas y León se unieron en condolencias para mandarle un mensaje de fuerza a Paco González por el fallecimiento de su mamá. “¡Mucha fuerza, amigo Paco! Te acompañaos en tu duelo y te deseamos pronta resignación. ¡Toda la Familia Rojinegra te envía un fuerte abrazo!”, escribió La Fiera.

¡Mucha fuerza, amigo @pacogonzaleztv! Te acompañamos en tu duelo y te deseamos pronta resignación. ¡Toda la Familia Rojinegra te envía un fuerte abrazo! pic.twitter.com/yPsTyPAvnp — Atlas FC (@AtlasFC) December 11, 2023

“Fuerte abrazo y pronta resignación querido Paco González”, fue el mensaje de León en X.

