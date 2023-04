Fan de Rosalía 'presumió' en redes sociales haber conseguido boleto para su show en el Zócalo

A principios de mes el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, confirmó que a finales de abril la cantante catalana, Rosalía, se presentaría en nuestro país de manera gratuita, lo que desató una gran euforia alrededor del evento.

Esta semana, a días de que se lleve a cabo el concierto, un usuario en TikTok compartió muy emocionado que ya tenía su boleto para presenciar el show de la cantante española, algo que lo convirtió en blanco de burlas, pues el show es gratuito.

Durante el video el usuario hace comentarios como: "No encontré ningún lugar en internet donde los vendieran. Está un poco raro, ojo ahí Ticketmaster" y asegura que su "vendedor" es de confianza "Un señor en Facebook me mandó mensaje y me dijo que él los vendía, incluso me bajó de 2 mil a mil 500 el boletos, una verdadera ganga. Traten de ver que (la venta) sea con una gente de confianza porque hay personas que solo quieren lucrar con este tipo de eventos", finalizó.

Recordemos que este concierto se llevará a cabo el próximo viernes 28 de abril en la plancha del Zócalo Capitalino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR VOLVIÓ A DAR POSITIVO A COVID-19 Y SUSPENDE GIRA POR YUCATÁN