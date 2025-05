Federica Quijano, de Kabah, hospitalizada de emergencia: “No puedo caminar”

La cantante Federica Quijano, conocida por formar parte del grupo Kabah, preocupó a sus seguidores luego de publicar un video en redes sociales desde una cama de hospital, donde fue internada de emergencia por graves problemas de salud que requieren una operación.

La artista compartió que necesita una cirugía de columna porque incluso ya no puede caminar. Sin embargo, al intentar llevarla a cabo en un hospital de la Ciudad de México, se encontró con trabas de su aseguradora, la cual, a pesar de tener una relación de 30 años con ella, detuvo su operación para pedirle que se someta a una segunda valoración médica, lo que ha complicado todo.

La cantante compartió que sufre de un problema en la columna vertebral/IG: @federicaquijano |

“Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar”, comentó en el video Federica, para luego expresar el doloroso momento por el que está pasando.

“Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo”, agregó.

¿Quién es Federica Quijano?

Federica Quijano es una reconocida cantante que saltó a la fama con el grupo Kabah, fundado en 1992. A finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, la agrupación alcanzó el éxito con temas como "La calle de las sirenas", "Al pasar" y "Te quiero tanto", entre otras.

Kabah es un grupo musical que en la década de los 90 alcanzó la fama/IG: @federicaquijano |

La hermana del también cantante de Kabah, Apio Quijano, ha incursionado en la política, siendo actualmente diputada por el Partido Verde y aspirante a la candidatura para convertirse en gobernadora de Yucatán.

