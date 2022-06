Felipe Calderón sobre las críticas de su festejo con Checo Pérez: "Nunca robé y sigo trabajando"

Felipe Calderón, expresidente de México, respondió a las críticas que recibió por la celebración que vivió junto al piloto de Fórmula Uno Sergio 'Checo' Pérez después de que este consiguiera el triunfo en el Gran Premio de Mónaco.

Demetrio Sodi, exsenador del PRD, se pronunció ante los hechos el pasado 30 de mayo a través de su cuenta en Twitter, señaló el comportamiento del exmandatario y cuestionó su vida de lujos.

“Que vergüenza como mexicano tener un expresidente como Felipe Calderón que nunca maduró, que como presidente se sintió generalito e inició la guerra contra el narco y ahora sin importarle qué sigue representando a México se avienta una alberca sin cuidar la imagen del país.

"Respeto todos los comentarios, pero para mi un político y más un expresidente representa siempre a México.

"Coincido en muy pocas cosas con López Obrador, pero coincido en la necesidad de la austeridad de los políticos y no me explico cómo un ex presidente puede pagar un viaje a Mónaco e ir a un Gran Premio y otro, Peña Nieto viviendo en España".

Calderón publicó un posteo en su cuenta de Twitter en el que explicó su aparición en la Fórmula Uno, el político dejó muy claro que sigue trabajando.

"Viajo mucho por mi trabajo, no tengo propiedades en el extranjero, voy a la @F1 por la Comisión de A&S que presido en @FIA y he sido aficionado siempre. La formación de mi patrimonio es pública desde 1988. Nunca robé y sigo trabajando".

