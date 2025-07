Fernández Noroña dice adiós a la presidencia del Senado: “Me lo llevo en el corazón”

Gerardo Fernández Noroña, senador por Morena, anunció en el Pleno de la Cámara Alta que el 1 de julio fue su última sesión como presidente de la Mesa Directiva del Senado, cargo que dejará formalmente el 31 de agosto, cuando concluya su gestión al frente de la Comisión Permanente.

“Esta es para mí una sesión, para mí, histórica porque es la última sesión que me tocará presidir en esta Asamblea de la Cámara de Senadores”, expresó desde la tribuna, visiblemente conmovido y con la voz entrecortada.

El senador dejará la Mesa Directiva el 31 de agosto / FB: @fernandeznorona|

¿Ahora con quién peleará Lilly Tellez?

El controvertido legislador —conocido por sus encendidos debates y enfrentamientos con senadores opositores como Lilly Téllez y Alejandro Moreno— se va dejando un periodo de intensa actividad política y mediática. Durante su intervención, evitó mencionar estas confrontaciones, centrándose en un mensaje de unidad.

“Y yo no puedo dejar de agradecerle a todos los grupos parlamentarios, a mí no se me va a olvidar, lo llevaré siempre en el corazón, que prácticamente por unanimidad decidieron que yo presidiera, este año, la Mesa Directiva”, dijo, al recordar su nombramiento con amplio respaldo.

Fernández Noroña tuvo varios roces con Lilly Téllez / FB: @fernandeznorona|

¿Quién tomará su lugar?

De cara al próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, se perfila como su sucesora la senadora morenista Laura Itzel Castillo, quien cuenta con el respaldo del propio Fernández Noroña y parte importante de la bancada guinda.

En su mensaje final, el senador reiteró su agradecimiento y habló con nostalgia sobre este ciclo que cierra: “Muy agradecido con el Pleno de la Cámara de Senadores. De verdad, para mí ha sido un enorme honor y un privilegio presidir este primer período de sesiones […] Me lo llevo en el corazón. Es la parte más importante que yo haya tenido a lo largo de mi carrera política”.

El político se despidió casi al borde del llanto / FB: @fernandeznorona|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: BUNBURY EXPLOTA CONTRA FAN POR GRABAR CONCIERTO: “¡TODO EL PU%& SHOW CON LA PU%& CÁMARA!”