Firman aumento salarial del 7.7% entre Atizapán de Zaragoza y SUTEYM

El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, encabezado por el Alcalde Pedro Rodríguez Villegas, y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) firmaron un convenio con el que formalizan un aumento salarial de 7.7% y de 20% en prestaciones colaterales para trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento, del Sistema Municipal DIF y de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SAPASA).

Esta actividad se llevó a cabo en el estacionamiento junto al Palacio Municipal, a donde acudieron también Herminio Cahue Calderón, Secretario General del SUTEYM, y de Juan Callejas Palacios, Secretario General Seccional del sindicato en Atizapán de Zaragoza.

“Cuando se suman esfuerzos, se suman voluntades, se logran grandes cosas. Gracias a este gran equipo que tenemos del SUTEYM y a todos los empleados de confianza en la Administración, Atizapán va brillando. Gracias por esa convicción de servicio”, resaltó Rodríguez Villegas durante su intervención ante más de 3,500 trabajadores y sindicalizados.

“Me da mucho gusto ver que con el apoyo de todas y todos ustedes vamos dejando huella a nuestro paso por este lindo municipio. Yo les agradezco mucho a todos, desde el puesto más sencillo, pero no por ello el menos importante; a todos los directores, a los miembros del Cabildo, que sumemos voluntades, que sigamos trascendiendo, que sigamos haciendo de Atizapán el mejor lugar para vivir".

Este es el tercer año consecutivo que los agremiados tienen un aumento de 7.7% salarial, de acuerdo con lo informado por Juan Callejas Palacios.

“Presidente, muchas gracias por platicar y no por negociar; platicamos un convenio con el que van a ser beneficiadas 1,323 familias. Y no me resta más que agradecerles a ustedes, a toda la gente que nos acompaña”, externó el Secretario General de la Sección del SUTEYM en Atizapán de Zaragoza.

“Quiero agradecerle mucho al Presidente (Municipal) que, junto con el Tesorero, ni un finiquito nos deben. Atizapán de Zaragoza es un ejemplo”.

Por su parte Herminio Cahue Calderón destacó que el Alcalde Pedro Rodríguez reconoce la labor de cada uno de los colaboradores del Ayuntamiento y los ve como parte del equipo, no como números o máquinas.

“Nos da la certeza jurídica de la relación que existe entre la institución y nosotros, los servidores públicos generales suteymistas. Justamente nos da la dimensión de lo que es la política, la cercanía, el siempre ser humildes, el ser y reconocer a quien es parte importante en su equipo de trabajo“, dijo Herminio Cahue Calderón, Secretario General del SUTEyM.