Florinda Meza toma acciones legales por la serie de 'Chespirito'

Luego de que se informara que comenzaba la producción de la bioserie 'Sin querer queriendo, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza, viuda de 'Chespirito', expuso su molestia y el no estar de acuerdo con la serie, por lo que tomó medidas legales. Incluso, la misma intérprete de la 'Chimoltrufia', di a conocer un video donde mostró su postura respecto a que no la tomaron en cuenta para la realización ni tampoco quiere que se use su imagen, motivo por el que demandó.

“Sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a Robert, si aún viviera, ¿pero a quién le importa la autorización o la opinión de un muerto?. ¿O sea, tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?

“Mi vida, mi nombre, mi trayectoria, mi poder de convocatoria son de mi propiedad, es mi identidad la que será usada y estará en entredicho”, expresó.

Luego de que Florinda Meza ejecutara acciones legales, comenzaron las audiencias del caso, y de acuerdo a información de TVAzteca, la primera citada fue Maca Rotter, debido a su participación en la serie y por divulgar información personal y profesional sin autorización. Y en los juzgados, la representante de Florinda, la abogada Mariana Olascoaga, explicó:

“Una audiencia administrativa de un procedimiento conciliatorio, estuvo muy bien, la verdad es que les voy a ser muy sincera, lo único que quiere la señora Florinda Meza, ella no se opone que haya una bioserie del maestro Roberto Gómez Bolaños, lo único que quiere es que se haga correctamente y que se solicite la autorización a las personas que son titulares de estos derechos. La información que tenemos, es que la bioserie es de la historia de Don Roberto Gómez Bolaños, pero evidentemente, la historia de Don Roberto, no se puede contar sin Florinda Meza”, dijo.

Aún no se sabe si la producción podría ser suspendida, pero mientras se logra un acuerdo, serán citados ante las autoridades todos los involucrados incluyendo a Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito', así como a las productoras THR3Media Group y Perro Azul, y las empresas Warner y HBO Max.

