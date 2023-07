Florinda Meza aviva polémica entre Televisa y familia de Chespirito: “Debería ser conmigo con quien hablaran”

Roberto Gómez Fernández, quien tiene los derechos intelectuales sobre la obra de su padre. Florinda Meza no quita el dedo del renglón para que Televisa retransmita los programas de Chespirito , aunque eso la siga confrontando con el hijo del escritor y comediante,, quien tiene los derechos intelectuales sobre la obra de su padre.

El fin de semana, la actriz develó una placa por las 100 representaciones de la obra en el teatro Libanés y, aunque anticipó que solo quería hablar de teatro, no pudo evitar hablar sobre si hay un acuerdo entre Televisa y el productor Roberto Gómez Fernández.

En rueda de prensa, Meza fue cuestionada sobre la posibilidad de que Televisa pagué lo justo para volver a transmitir los episodios de Chespirito, pero Meza fue tajante al afirmar que eso no estaba en sus manos.

“Yo no puedo llegar a ningún acuerdo. Su hijo (Roberto Gómez Fernández), sin que yo me enterara, hizo acuerdos, pero parece que algo no cuajó.

No depende de mí, aunque yo fui colaboradora en los programas y debería ser conmigo con quien hablaran, no es cuestión de una herencia, sino de Derecho de Autor”, dijo la actriz.

Florinda Meza pide que el público presione

La actriz, quien fue pieza clave en la vida personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, pidió que sean las personas quienes lancen una campaña para que el humor blanco de El Chavo del 8, El Chapulín Colorado y el Dr. Chapatín, entre otros personajes, vuelva a la pantalla chica: “Que bombardeen a Televisa con peticiones, podría ser a quienes les hagan caso”.

En agosto de 2020, Televisa dejó de transmitir los programas de Chespirito en todo el mundo al no llegar a un acuerdo por los derechos con los herederos del comediante.

La decisión generó polémica, especialmente en países latinoamericanos, donde a más de cinco décadas de la creación de los programas, las retransmisiones mantenían buenos niveles de audiencia.

El descontento en redes no solo lo tenían los fans, también la familia de Chespirito.

Graciela Gómez, hija del fallecido comediante, se lanzó contra Televisa: “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada, escribió en Twitter, donde aseguró que “los intereses económicos no estaban en la familia”.

Desde 2020, Florinda Meza ha hecho uso de su cuenta en Twitter para criticar a las partes que no se han puesto de acuerdo para que Chespirito vuelva a la Televisión.