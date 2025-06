'Fofo' Márquez denuncia abusos y extorsiones en prisión: “Ya no puedo, me quiero morir”

Nuevamente el influencer ‘Fofo’ Márquez es noticia, y es que, a propósito del rumor que surgió hace unos días sobre si ya había salido de la cárcel, ahora se reveló una llamada telefónica que tuvo desde el interior del penal y en la que le confiesa a otro creador de contenido lo difícil que la está pasando en prisión, siendo víctima de extorsiones, agresiones físicas y abuso sexual.

“Ya no puedo, me quiero morir”, sentenció el influencer durante la llamada.

El influencer golpeó a una mujer en un centro comercial de Naucalpan/X |

¿Quién reveló la llamada?

Fue el creador de contenido español Juan Carlos Domingo, mejor conocido como Dominguero, quien —luego de recibir múltiples mensajes preguntándole si Rodolfo Márquez ya había salido de prisión e incluso ser señalado de ocultarlo en su casa— decidió publicar un video en el que comparte una llamada telefónica que tuvo hace unos meses con su amigo ‘Fofo’.

En la conversación, el influencer le cuenta algunas de las dificultades que enfrenta al interior de la cárcel, donde paga una condena de 17 años, tras ser encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa contra una mujer a la que golpeó en un centro comercial de Naucalpan, Estado de México, a inicios de 2024.

Dominguero publicó una llamada que sostuvo con Fofo, desde el interior de la cárcel/YouTube |

“Me han torturado, me están golpeando diario”

En la llamada, ‘Fofo’ Márquez describe las condiciones que vive en prisión:

“Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto. Me han torturado mucho, me han extorsionado mucho, he vivido lo peor de la vida, quiero mi vida de antes, no me gusta esta vida.

“Me han extorsionado por dos millones, ya subieron a cinco. Me dejaron colgado, sin bóxers, o sea sin nada, encuerado, me estuvieron golpeando. No estoy comiendo bien, pero me están golpeando diario, me están extorsionando con cantidades irreales”.

Denuncia abuso sexual y pide ayuda

Más adelante, el también conocido como ‘Niño millonario’, quien se volvió viral por presumir su vida llena de lujos en redes sociales, reveló haber sido abusado sexualmente por otro interno.

“A mí me gustan las mujeres, abusó de mí un hombre, es lo peor que he vivido”, menciona Márquez con la voz entrecortada.

'Fofo' Márquez paga una condena de 17 años en la cárcel/X |

Finalmente, en un tono desesperado, ‘Fofo’ le pide ayuda a Dominguero, expresando lo injusto que considera estar encarcelado, al sentirse diferente de quienes lo rodean en prisión.

“Yo no pertenezco aquí, la gente sabe que no soy delincuente. Ya sé que no estuvo bien lo que hice, pero no es para tanto. Ya no quiero vivir”, concluyó el influencer.

