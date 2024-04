Fofo Márquez pasaría hasta 3 años de cárcel por golpear a una mujer

Luego de que en redes sociales se hicieran virales unos videos donde una mujer denuncia haber sido brutalmente golpeada por un hombre tras un accidente de tránsito en una plaza comercial de Naucalpan, Estado de México, se dio a conocer que fue el presunto agresor fue Fofo Márquez, que ya fue detenido.

De acuerdo a los primeros reportes, la tarde de ayer en el estacionamiento del centro comercial Brisa, en San Mateo, Naucalpan, una mujer golpeó con su auto un espejo retrovisor del vehículo en donde iba supuestamente el influencer, hecho que desató la furia del hombre, al grado de que la tiró al piso para patearla y dejarla bañada en sangre, según los testigos.

Detienen a Fofo Márquez

Luego de que la noticia empezara a correr por las redes sociales, se implementó un operativo para dar con el responsable, por lo que la Fiscalía del Estado de México y la policía de la CDMX fue que dieron con Fofo Márquez, al cual presentaron ante las autoridades.

“Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron así al 'influencer'. Está acusado de delitos de violencia de género. Un juez le giró orden de aprehensión y hoy los elementos de PDI y CONAHO lo aprehendieron en Naucalpan. Así lo llevan a la cárcel”, reportó el periodista Carlos Jiménez.

Aparece video de Fofo golpeando a mujer

Más tarde empezó a circular otro video del momento de la agresión, la cual pasó tal y como lo narró la mujer afectada por el influencer millonario.

“Lo que pasa es que entro, estaba estacionado y al entrar, el espejo se volteó, no se cayó ni nada, sabía que no era tan grave. Me bajo, el chavo no se baja y le comento que quería hablarle al seguro. El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino… Luego me empieza a pegarme”, narró.

Y sí, en el video se aprecia como la señora iba por los papeles para hablarle al seguro cuando Fofo Márquez le suelta unos puñetazos en la cara, y al caer al piso la empieza a patear. Personas que estaban en el lugar apoyaron a la mujer y trataron de detener al influencer pero éste se defendía soltando patadas hasta que sale huyendo en una camioneta.

De acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, cuando una persona presenta lesiones calificadas, la pena de prisión es de seis a tres años. Y la pena puede subir cuando las lesiones son cometidas por un hombre en agravio de una mujer, con violencia de género.

EL MOMENTO DE LA AGRESIÓN

Fofo Márquez y la crónica de una muerte anunciada. Vídeo donde golpea a una mujer indefensa, impunidad, corrupción y psicopatía en una sola imagen. #FOFO #FofoMarquez Empalado por una sociedad que no olvida y cobra muy caro los horrores. pic.twitter.com/6KvG0V7EpL — Diosa Illuminati (@DiosaIlluminati) April 5, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡AHORA FUE NUEVA YORK! SISMO SACUDE A EDIFICIOS DE LA ‘GRAN MANZANA’