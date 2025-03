¿’Fofo' Márquez podría salir de prisión? Esto es lo que dice su abogado

El influencer Rodolfo “Fofo” Márquez fue declarado culpable el pasado enero de 2025 tras haber agredido brutalmente a la mujer, Edith, en un estacionamiento de un centro comercial.

El ataque fue calificado por las autoridades como feminicidio en grado de tentativa y le dieron 17 años y 6 meses en prisión tras un polémico caso en que las redes sociales influyeron en presionar para hacer justicia.

El influencer fue declarado culpable tras agredir a Edith / Redes Sociales|

Sin embargo, Victor Rivera, abogado del influencer, argumenta que la agresión no procede como un intento de feminicidio, sino un delito de lesiones agravadas:

“La clasificación jurídica no es la correcta. No se trata de feminicidio, sino de un delito de lesiones que, si bien es grave, no cumple con los elementos que establece el código penal para ser considerado tentativa de feminicidio”, afirmó Rivera en declaraciones recientes.

Fofo Márquez fue declarado culpable por agredir brutalmente a una mujer / Redes Sociales|

De acuerdo con el abogado del influencer, si el Poder Judicial de la Federación admite la reclasificación del delito, Fofo Márquez podría quedar en libertad en el corto plazo:

“Si se reclasifica el delito, la cantidad de años en prisión disminuiría significativamente e incluso podría obtener la libertad de manera inmediata”, sostuvo el abogado.

Fofo Márquez esta cubriendo su condena tras ser declarado culpable / Redes Sociales|

El proceso no sería de inmediato, y los magistrados serán quienes evaluarán la solicitud de amparo y determinarán si la sentencia inicial se ajustó a derecho o si, como argumenta la defensa, fue influenciada por la presión mediática y social que generó el caso.

El equipo legal de Márquez trabaja en el recurso de amparo, mientras tanto, Fofo Márquez permanece recluido en el Penal de Texcoco, Estado de México, a la espera de una posible revisión de su caso.

