FOTOS: Se incendia parque de Walt Disney World en Orlando, Florida

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes del momento del incendio que se registró en el parque temático EPCOT de Walt Disney World, el cuál pudo apreciarse desde kilómetros de distancia debido a la gran nube de humo que envolvió parte del famoso parque de Disney.

Funcionarios de Walt Disney World informaron que el incendio se originó detrás del Pabellón Francés, parte del World Showcase de EPCOT, Algunas personas como personal, vigilantes y visitantes, tuvieron que ser evacuadas del área.

🚨#BREAKING: Fire Erupts at EPCOT in Walt Disney World, Prompting Evacuation of France Pavilion as Thick Smoke Billows Across Park and BoardWalk, Cause and Extent of Damage Still Unknown pic.twitter.com/WhfeEVr2QF

— High Impact (@highimpactnews) March 22, 2025