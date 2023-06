Francisco Céspedes manda mensaje contra AMLO: "Ojalá se muera"

Este lunes Francisco Céspedes reventó al Presidente de nuestro país, esto tras haber sido interceptado en las afueras de un hotel en la Ciudad de México, donde reaccionó mal cuando fue cuestionado sobre el mandatario.

El reclamo, y también llamado a la población mexicana en general, vino luego de que Andrés Manuel López Obrador invitó a Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba, a las celebraciones por las Fiestas Patrias de nuestro país, lo cual molestó al cubano.

"Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera", comentó.

Esta no es la primera ocasión en la que Andrés Manuel le abre la puerta a algún político centro o sudamericano polémico, tampoco es la primera vez en la que el mandatario cubano visita tierras aztecas.

