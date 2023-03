Franco Escamilla responde tras comentario sobre cómo una mujer debe conquistar a un hombre

Franco Escamilla se ha convertido en una de las tendencias de este martes 14 de marzo, después del polémico comentario que realizó en su podcast sobre cómo las mujeres deben conquistar a los hombres.

Esto generó muchas reacciones adversas en las redes sociales, en donde tuvo críticas tanto de mujeres y hombres, pero fue en su programa de Youtube llamado 'La mesa reñoña', donde habló al respecto de las críticas que sufrió.

“Quiero ofrecer una disculpa a la put... no, a Franco del pasado porque habíamos hecho una apuesta y perdí. Aposté a que jamás me iba a valer madre la opinión pública y trabajaría para tenerlos contentos a todos. Eso prometió Franco y fracasé, porque yo tenía un sueño. Yo decía: ‘De nada sirven las giras, los teatros, las reproducciones, los premios si no está contento Juan nadie’”, fue parte de lo primero que comentó Escamilla al respecto de la reacción de sus 'haters'.

Sin embargo, después de dar las gracias a todos los seguidores que le mostraron su apoyo en las redes sociales, también tuvo un mensaje claro para sus detractores.

"Con todo respeto les voy a decir que ninguna de las cuentas que me estuvo tirando mier... tenía chingos de seguidores, ninguna", sentenció Escamilla

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

El comediante tuvo la publicación del quinto episodio de su podcast llamado Toy Aburrido, con el capítulo que recibió de nombre 'Cómo enamorar a tu pareja'.

Este capítulo ha causado mucha polémica por un comentario en particular que realizó Franco Escamilla al respecto de lo que supuestamente debería hacer una mujer para conquistar a un hombre.

La frase que causó la polémica fue la siguiente: “Cogemos un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico”. Esta frase la mencionó Franco Escamilla en el podcast y es algo que ha causado muchas reacciones adversas hacia el comediante, tanto de mujeres como de hombres.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - FRANCO ESCAMILLA HACE POLÉMICO COMENTARIO SOBRE CÓMO DEBE CONQUISTAR UNA MUJER A UN HOMBRE