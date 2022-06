Game of Thrones: HBO confirmó una secuela centrada en Jon Snow

Game of Thrones es una de las sagas más importantes de los últimos años desde que HBO decidió llevar la creación de George R.R. Martin a la pantalla chica y parece que lo va a retomar.

Se sabe que próximamente se estrenará la historia previa a los sucesos de Game of Thrones centrado en la familia Targaryen, pero ahora HBO quiere mirar hacia el futuro.

Según un reporte de The Hollywood Reporter, HBO estaría trabajando ya en una historia que será secuela de lo que sucedió en Game of Thrones con Jon Snow como su gran protagonista.

Sabemos que no todo lo que se vio en los libros ocurrió en la serie de Game of Thrones, por lo que esta nueva producción sería simplemente enfocada para la pantalla chica y ya no estaría ligado a los libros, pues los textos aun no narran de esto. De hecho, en la serie, Jon Snow es desterrado a más allá del Muro.

