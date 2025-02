Ganadores Film Independent Spirit Awards 2025: Mexicana Nava Mau, premiada por su papel en “Bebé Reno”

Los Film Independent Spirit Awards 2025 celebraron lo mejor del cine y la televisión independiente, destacando la diversidad y el talento emergente en la industria. La ceremonia, conducida por Aidy Bryant en Santa Mónica, California, reconoció a "Anora" como la gran triunfadora de la noche.

"Anora": La gran vencedora

"Anora", dirigida por Sean Baker, se llevó tres de los principales galardones: Mejor Película, Mejor Dirección para Baker y Mejor Actuación Protagónica para Mikey Madison. La película narra la historia de una joven trabajadora sexual en Brooklyn, y su éxito en estos premios la posiciona como una fuerte candidata para los próximos Premios de la Academia.

Le película "Anora" se llevó los premios más importantes de la noche/AP |

Reconocimiento al talento mexicano

El talento mexicano también brilló en esta edición de los Spirit Awards. Nava Mau fue galardonada con el premio a la Mejor Actuación de Reparto en una Nueva Serie Guionizada por su papel en "Baby Reindeer", una producción de Netflix que dominó las categorías televisivas con tres premios principales.

Nava Mau fue reconocida por su papel en la serie "Bebé Reno"/AP|

Por otro lado, "Dìdi", una película que explora la adolescencia en la era temprana de internet, ganó los premios a Mejor Ópera Prima y Mejor Primer Guion para Sean Wang. Aunque Carlos López Estrada participó como productor de "Dìdi".

El productor Carlos Estrada también ganó por su filme "Didi"/X|

Lista completa de ganadores Film Independent Spirit Awards 2025

Cine

Mejor Película: Anora

Mejor Dirección: Sean Baker por Anora

Mejor Actuación Protagónica: Mikey Madison por Anora

Mejor Actuación de Reparto: Kieran Culkin por A Real Pain

Mejor Guion: Jesse Eisenberg por A Real Pain

Mejor Ópera Prima: Dìdi, dirigida por Sean Wang/Carlos Estada

Mejor Primer Guion: Sean Wang por Dìdi

Mejor Fotografía: Jomo Fray por Nickel Boys

Mejor Edición: Hansjörg Weißbrich por September 5

Mejor Documental: No Other Land, dirigido por Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor y Hamdan Ballal

Mejor Película Internacional: Flow, dirigida por Gints Zilbalodis

Televisión

Mejor Nueva Serie Guionizada: Shōgun

Mejor Nueva Serie No Guionizada o Documental: Hollywood Black

Mejor Actuación Protagónica en una Nueva Serie Guionizada: Richard Gadd por Baby Reindeer

Mejor Actuación de Reparto en una Nueva Serie Guionizada: Nava Mau por Baby Reindeer

Mejor Actuación Revelación en una Nueva Serie Guionizada: Jessica Gunning por Baby Reindeer

Mejor Elenco en una Nueva Serie Guionizada: How to Die Alone.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Papa Francisco sigue en estado grave, pero pasó la noche “con tranquilidad”