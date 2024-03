Gobernador de Jalisco niega que el caso del periodista Jaime Barrera se trate de un secuestro

Horas después de que el periodista Jaime Barrera reapareciera y regresara con su familia tras no conocerse su paradero por casi 40 horas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio una conferencia de prensa en la que descartó que el comunicador fuera víctima de un secuestro.

El mandatario estatal señaló que las investigaciones siguen abiertas, pues quieren entender por qué el conductor del noticiario estelar de Televisa Guadalajara fue levantado, no descartando que haya sido una especie de mensaje que trata de mandar el crimen organizado.

"Entender que la investigación está abierta e igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate; no fue un robo, no se robaron nada; no fue un intento de homicidio, fue otra cosa y tenemos que entender qué fue”, comentó Alfaro Ramírez.

El periodista Jaime Barrera tampoco cree que haya sido un secuestro

Esta visión del gobernador de Jalisco la comparte el propio Jaime Barrera, pues horas antes de la conferencia que dio Enrique Alfaro, en diferentes entrevistas el periodista negó que su desaparición obedezca a un secuestro, sino más bien a un tipo de advertencia.

“(Le dijeron los secuestradores) por qué escribía lo que escribía, de parte de quién lo escribía, pues yo lo que les decía es que no escribo de parte de nadie ni por consigna de nadie, yo escribo lo que creo que es periodístico, yo creo que fue un poco de intimidación.

“Tengo que hablar con abogados para hacer una crónica más precisa, para aclarar ideas, ser muy preciso porque quedan así como advertencias: 'hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, tu familia'”, mencionó Barrera en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

