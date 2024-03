Moderatto dijo adiós de los escenarios con un show ante un Palacio de los Deportes a reventar

Moderatto dijo adiós tras 24 años en los escenarios y lo hizo como lo que es, una de las mejores bandas en la historia de México. Aún no empezaba el show y las emociones ya estaban a flor de piel, el 'Army' se dio cita desde primeras horas de la mañana para despedir al 'Monstruo de 5 cabezas' en un Palacio de los Deportes que estaba a reventar.

Antes del show se mostraron en la pantalla mensajes de grandes cantantes como Anahí, Miranda, Alex Lora, Bronco, Café Tacvba, Danna Paola, entre muchos otros que expresaron su gratitud con Moderatto por ser una fuente de inspiración.

Pero el momento había llegado, el telón con la icónica manta caía por última vez y con ello empezó el último show en la historia de Moderatto con 'Quemándome de Amor', para este entonces las lágrimas ya estaban presentes en cientos de rostros del Palacio de los Deportes que se agudizaron cuando resonó 'Mil Demonios' y las luces de los celulares se encendieron para acompañar este himno

La presentación siguió con éxitos cómo: 'Zodiaco' y 'No podrás'. Al momento de tocar 'Si mi delito es rockear' llegó una de las invitadas, la famosa guitarra de Hello Kitty, pero el Palacio de los Deportes explotó cuando sonó 'Sentimettal' por última vez en vivo y es que a partir de hoy 'el metal ya no es metal'.

Posteriormente, llegó una de las sorpresas de la noche que evocó a los recuerdos de los más grandes fans de Moderatto, pues la banda tocó un bloque de Resurexion, su primer álbum. La batería de Elohim Corona se elevaba por las alturas como en el icónico concierto de 'Ponte Loco' y empezaba a sonar 'Dame un Beso', seguido de 'Chaperona', 'Quiero Rock & Roll', 'Márchate Ya' e 'Isabel'

Inmediatamente, Mick Marcy tuvo su momento estelar cuando prendió a las 25 mil personas con 'Rock and Roll All', pero no fue el único que tuvo su momento al micrófono, pues Elohm Corona dejó la batería para entonar 'Llamada de Mi Ex'.

El momento más frenético de la noche llegó con 'Ya Lo Veía Venir', Bryan Amadeus se bajó del escenario y recorrió todo el Palacio por última vez para cantar por última vez el 'Himno de la Infidelidad' junto a su 'Army', al regresar al escenario el ritual se concretó y un afortunado se llevó la última guitarra regalada por Moderatto.

Pero la noche no había acabado, pues faltaba uno de los grandes éxitos de la banda, Bryan Amadeus desempolvó su vestido de novia para cantar 'Muriendo Lento'.

Para ese momento, parecía que el show había acabado, pues Roy, Xavi, Elohim, Mick Marcy y Bryan Amadeus dejaron el escenario, pero volvieron para despedirse con 'Hechizo de Amor', 'Autos, Moda y Rock & Roll', fue en esta canción cuando Bryan Amadeus despidió a sus compañeros: "Mi sueño siempre fue tocar con mis cuatro mejores amigos y lo logré. Sigan sus sueños"

Pero el momento había llegado, la última canción en la historia de Moderatto no podía ser otra que 'Gracias' y Bryan diijo adiós diciendo "Si solamente pudiera decirles una palabra, sería esta, Gracias',

De esta manera se acaba la historia de Moderatto, pero comienza la leyenda, de una banda que regaló por 24 años alegrías a millones de corazones y que dejará canciones para la posteridad.

