Grupo Firme: Eduin Caz fue hospitalizado de emergencia y desmintió que fue por sobredosis

Después de un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México este sábado, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, fue trasladado de emergencia a un hospital, de inmediato videos donde se ve al cantante en una camilla con los ojos cerrados se hicieron viral.

Tras ser estabilizado, Eduin compartió con sus seguidores que ya se encontraba bien. “Estoy bien familia, acabo de agarrar mi celular. Más tarde me reporto, solo quería que supieran que estoy bien. Gracias”, dijo.

Después, ya en lo que parece ser fuera del hospital, Caz compartió un video con sus seguidores en Instagram con una duración de ocho minutos donde explicó lo que le sucedió.

“Las cuerdas vocales se me quemaron, siento molido el pecho, la espalda. Les estoy haciendo este video porque hay muchos chismes y yo quiero explicarles lo que pasó”, mencionó Eduin Caz.

El intérprete de ‘El Amor No Fue Pa’ Mí’, desmintió el rumor de que fue internado por una sobredosis y explicó que se desvaneció y por eso lo llevaron a una clínica.

“Terminando el concierto me vine al hotel, pedí champagne para celebrar con mi familia, pero ni pude abrir las botellas, me empezó a dar una acidez que me quemaba el pecho, la espalda, ahí fue cuando no aguanté y me desvanecí.

“Me gusta pistear machín, pero no uso drogas, hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así díganme para correrlos porque les están dando información falsa”, sentenció el elemento de Grupo de Firme.

