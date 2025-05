Grupo Fugitivo: Confirman hallazgo de los músicos; vinculan a célula del Cártel del Golfo

La tragedia sacudió a la escena del regional mexicano. Los cinco integrantes del Grupo Fugitivo, reportados como desaparecidos desde el pasado 25 de mayo, fueron hallados sin vida, confirmó este jueves el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, en conferencia de prensa.

El hallazgo se realizó en un domicilio de la colonia Aquiles Serdán, en Reynosa, donde también fueron aseguradas dos armas de fuego y dos vehículos. Según las autoridades, nueve personas fueron detenidas por su posible responsabilidad, todas vinculadas con Los Metros, una facción del Cártel del Golfo.

“Sigue siendo procesado el lugar. Al momento existen elementos que permiten presumir que es el lugar donde desafortunadamente fueron privados de la vida”, indicó el funcionario.

El día de la desaparición

Los músicos desaparecieron la noche del domingo 25 de mayo luego de trasladarse en una camioneta GMC negra hacia un evento privado en la colonia Riberas de Rancho Grande. Sus familiares reportaron que, tras el evento, dejaron de contestar llamadas y mensajes.

Desde ese momento, comenzó una intensa búsqueda y una ola de protestas en distintos puntos de Reynosa. Incluso el puente internacional Reynosa-Hidalgo fue bloqueado por ciudadanos y músicos exigiendo acciones inmediatas.

Familiares cuestionan a las autoridades

Pese al anuncio oficial, los familiares de los integrantes del Grupo Fugitivo manifestaron desacuerdo con la versión de la Fiscalía, acusando que no fueron notificados antes de la declaración pública.

“Quiero saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no sabemos, no lo he visto. A nosotros no nos han dicho nada y somos los primeros que necesitamos tener esta noticia”, declaró la madre de Francisco Xavier Vázquez Osorio, uno de los músicos.

Horas antes, la Vocería de Seguridad del estado ya había adelantado el hallazgo de cinco cuerpos con características que “preliminarmente” podrían corresponder a los artistas.

Grupo Fugitivo era una agrupación dedicada al regional mexicano, que comenzó su actividad pública en 2023. Sus presentaciones incluían principalmente covers de corridos y norteñas en eventos locales en Reynosa y municipios aledaños.

¿Quiénes son Los Metros?

De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían relacionados con Los Metros, una facción del Cártel del Golfo con base en Reynosa. Esta célula criminal ha sido señalada por su presunta alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación en 2023, buscando controlar puntos clave como San Fernando, por su cercanía con la frontera de Estados Unidos.

Este caso suma un nuevo episodio trágico a la violencia que atraviesa el estado de Tamaulipas, donde el crimen organizado sigue sembrando terror, incluso afectando a la comunidad artística.

