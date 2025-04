Guardia Nacional detiene a reportero por señalar la poca afluencia de personas en el AIFA

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Durante la mañana del 18 de abril, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al reportero mexicano Enrique Hernández, luego de que reportara la poca afluencia dentro de las salas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El reportero informaba sobre la poca afluencia en las salas del AIFA/iStock|

El reportero de Grupo Fórmula se encontraba realizando su labor en el AIFA, elaborando un reporte sobre la escasa presencia de personas en las salas del aeropuerto durante las vacaciones de Semana Santa, cuando fue abordado por agentes de la Guardia Nacional, quienes le impidieron continuar con su trabajo periodístico.

“Estamos haciendo nuestro trabajo, dando cuenta de cómo está la afluencia turística aquí en este aeropuerto. Nos ven que estamos transmitiendo y nos piden que dejemos de hacerlo porque no se pueden hacer ningún trabajo tanto de cámara o transmisión porque para ellos se requiere, a decir de los elementos de la Guardia Nacional, un permiso, un oficio, donde se diga que venimos a hacer ese tipo de trabajo de informar, simplemente de informar”, señaló el reportero.

Elementos de la Guardia Nacional abordaron al reportero para después detenerlo por no contar con un "permiso"/iStock|

Enrique Hernández es puesto en libertad tras ser detenido por la Guardia Nacional.

Enrique Hernández comentó que se encontraba a la espera de que elementos de Relaciones Públicas o del área de Comunicación Social del aeropuerto determinaran su liberación o, en su caso, la imposición de una multa económica, en caso de haber infringido alguna norma dentro del lugar.

Aproximadamente una hora después, el comunicador y su camarógrafo fueron puestos en libertad por agentes de la Guardia Nacional, con ayuda de personal del área de Comunicación Social del AIFA.

El reportero informó a la periodista Azucena Uresti que elementos de Comunicación Social del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles les asignaron a él y a su camarógrafo un escolta, para que pudieran realizar su trabajo periodístico de manera “más abierta”.

Después de unos minutos retenido por elementos de la Guardia Nacional, el periodista de Grupo Fórmula, Enrique Hernández, fue liberado tras hablar con gente de Comunicación Social del AIFA, quienes lo escoltaron para seguir informando.#FórmulaNoticias con @azucenau pic.twitter.com/lwmbwVoPmv — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 18, 2025

“No me dieron ningún tipo de reglamento. Llegó una persona muy atenta de Comunicación Social, únicamente nos auxilió, le pedí los reglamentos y que no, ‘que no sabe de qué reglamento hablamos’”.

El equipo de Radio Fórmula y la periodista Azucena Uresti señalaron que solicitaron los permisos correspondientes; de igual manera, se notificó sobre la presencia del equipo de grabación para realizar el reporte. Sin embargo, no recibieron respuesta alguna.

