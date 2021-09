Hawkeye: La nueva serie de Marvel en Disney+ lanzó su primer tráiler

El Universo Cinematográfico de Marvel ha dado el salto a la televisión con series como WandaVision, Loki o The Falcon and the Winter Solider, siendo el turno ahora de Hawkeye, producto en el que Jeremy Renner repite su personaje de los Vengadores junto a la recién llegada de MCU, Hailee Steinfeld.

Mediante sus redes sociales, Marvel compartió el trailer de la tan esperada serie que expandirá aún más el Universo en seis episodios a partir del 24 de noviembre en Disney +. El programa transmitirá episodios semanales hasta finales de diciembre.

¿Oh, en el blanco, Navidad?

Feliz tráiler de #Hawkeye Estreno exclusivo 24 de noviembre. Solo en @DisneyPlusLA pic.twitter.com/unTpAhPBv6 — MarvelLATAM (@MarvelLATAM) September 13, 2021

El tráiler muestra a Barton tratando de volver con su familia a tiempo para Navidad, con la ayuda de Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en un superhéroe. Como muestra el metraje (y según la sinopsis de Marvel), los dos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con descarrilar mucho más que el espíritu festivo de fin de año.

Junto con el tráiler, Marvel también compartió un nuevo póster de la serie, que muestra a Barton, Bishop y Lucky the Pizza Dog caminando por las calles nevadas de la ciudad de Nueva York. "En esta temporada navideña, los mejores obsequios vienen con un moño", se lee en el lema en la hoja que se burla de las travesuras navideñas en la temporada de seis episodios.

