“Hierba mala nunca muere”: Dice Daniel Bisogno en su regreso a Ventaneando

Este 23 de abril, más de tres meses después de su última aparición, Daniel Bisogno regresó a Ventaneando para hablar sobre su estado de salud, luego de haber estado hospitalizado e inducido al coma por una infección pulmonar que casi le provoca la muerte.

Si bien físicamente el conductor luce muy delgado, se le vio de buen ánimo, sarcástico como es su estilo y señalando que sigue con vida porque “hierba mala nunca muere”, además de aclarar que se presentó al programa de espectáculos de TV Azteca, en el que ha trabajado durante los últimos 27 años, de forma voluntaria y no obligado como había trascendido en redes sociales.

“Hierba mala nunca muere. Esta es la mejor medicina que se puede tener, tenía meses, quería regresar y no podía, ya que puedo, aquí estamos (...), como estuve muchos días acostado, entonces en la cabeza se me hizo una llaga y en las pobres nalgas flacas.

“No lean publicaciones que no tengan un respaldo periodístico y verdadero porque nadie me obliga a venir (…), qué me van a andar obligando, al contrario. Yo estaba diciendo: ‘ya, señora Chapoy’ y era hasta que los doctores me dieran el visto bueno, no puedo ir a lugares muy concurridos porque me vayan a contagiar de algo”, comentó el 'Muñe', quien tuvo una emotiva bienvenida de parte de Pati Chapo, Pedro Sola y toda la producción del programa.

¿Qué le pasó a Daniel Bisogno?

Los problemas de salud de Daniel Bisogno comenzaron en mayo de 2023, cuando primero fue intervenido quirúrgicamente por una ruptura de várices en el esófago y luego porque se le reventó la vesícula.

Posteriormente en febrero de este 2024, el 'Muñe' fue hospitalizado de emergencia por una infección pulmonar, siendo inducido al coma por los médicos y estando muy cerca de morir, hasta que finalmente el pasado 8 de marzo recibió el alta voluntaria de un hospital al sur de la Ciudad de México.

#ÚLTIMAHORA | ¡Daniel Bisogno regresa! El actor confirma que se someterá a un trasplante de hígado en un futuro cercano. Además agregó que estará dos veces por semana en el programa. Ventaneando #PatyChapoy pic.twitter.com/JMlqDaa0V2 — POSTA México (@PostaMexico) April 23, 2024

