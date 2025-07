Hombre más inteligente del mundo dice que Cristo aparecerá pronto en la Tierra

Younghoon Kim, un surcoreano que se autoproclama como el hombre con el coeficiente intelectual más alto del mundo (IQ 276), afirmó haber recibido revelaciones divinas que anuncian el inminente retorno de Jesucristo.

En un video viral, Kim combina ciencia y fe / iStock|

En un video viral, Kim combina ciencia y fe: invoca a Einstein, la física cuántica y su "llamado de Dios" para sostener que las señales proféticas ya están ocurriendo entre nosotros.

Kim asegurá que no se basa solo en "lógica humana, sino en revelación divina" al afirmar que Cristo regresará en nuestra generación. Detrás de él esta al frente de la United Sigma Intelligence Association.

Argumenta combinando citas de Albert Einstein y principios de física cuántica para sostener que “el tiempo no es fijo” y las profecías pueden manifestarse de formas no lineales.

Kim asegurá que no se basa solo en "lógica humana, sino en revelación divina" / iStock|

Kim afirma que su capacidad mental no es un logro personal sino una señal de Dios, un “regalo profético” que legitima su mensaje. Su publicación en X acumuló millones de vistas y miles de reacciones.

Why Jesus Christ will return in this generation https://t.co/9AKozN332U pic.twitter.com/LJ8Lg2XZEI

— YoungHoon Kim (@yhbryankimiq) July 6, 2025