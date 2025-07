Hombre roba cartas Pokémon valuadas en más de 100 mil dólares en solo 30 segundos

En un impactante caso que ha generado amplia atención en redes sociales, un hombre logró sustraer mercancía valuada en más de 100 mil dólares, incluyendo cartas Pokémon de colección, en tan solo 30 segundos. El hecho fue captado por cámaras de seguridad en una tienda especializada ubicada en Estados Unidos.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad. / RS |

De acuerdo con reportes, el individuo rompió el cristal de una vitrina utilizando un objeto contundente. En segundos, accedió al interior del local y tomó artículos específicos de alto valor. Las imágenes muestran que el sujeto parecía tener conocimiento previo sobre la ubicación de los productos más valiosos, ya que ignoró otros objetos y se dirigió directamente a las cajas de cartas de colección.

El propietario del establecimiento indicó que el monto total de lo robado supera los 115 mil dólares, entre sobres sellados, cartas raras y artículos exclusivos de Pokémon. Tras el incidente, se dio parte a las autoridades locales, quienes ya revisan el video de seguridad para dar con el responsable.

CCTV footage shows a thief breaking in and stealing $100,000 worth of Pokémon cards in New Bedford, Massachusetts.#PokémonTheft #Massachusetts pic.twitter.com/uAXSNGXNu8

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 15, 2025