Hombres G: Por esta razón no piensan en el retiro musical

Los Hombres G van a cumplir un año que se presentaron en la Ciudad de México dentro del festival Vive Latino, pero ahora están de regreso con un concierto en solitario el próximo 23 de abril en el Estadio GNP Seguros.

David Summers, Dani Mezquita, Rafa Gutiérrez y Javi Molina quieren dar gracias a México por el apoyo que les han dado a lo largo de más de 40 años de carrera, pues a pesar de todo ese tiempo nunca han pensado en separarse.

'Gracias, Mexico Tour' empezará en abril en la CDMX / FB: @hombresgoficial|

Hombres G descartan separarse

La banda española nos comentó que Hombres G es una marca mucho más fuerte que ellos que no les permite pensar en el retiro, porque saben que nacieron para hacer música por el resto de sus vidas.

Al cuestionarlos sobre cuál es el secreto para que el ego y la fama no les afecte, comentaron que la amistad estuvo primero, pues antes de crear el grupo ya eran muy amigos.

“Nunca nos hemos peleado… porque somos amigos de toda la vida. Nos aguantamos con nuestras cositas cada uno. Sabemos cómo somos cada uno. Y eso ha ayudado muchísimo, por supuesto”, comentaron.

La relación más fuerte que los une es la música, a parte que la paz que existe entre los integrantes les da la serenidad de nunca pensar en el retiro.

Los Hombres G llevan más de 4 décadas haciendo música / FB: @hombresgoficial|

La amistad, su lazo más fuerte

“Yo siempre digo también que los hombres G están por encima de los cuatro, de las individualidades. Cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra vida… pero siempre desde que formamos Hombres G, eso está por encima de los cuatro. Cuando tenemos que ser Hombres G, somos Hombres G y damos el cien por cien. Es algo que no puedes explicar”, expusieron Rafa y Javi.

Los músicos tiene en bien claro que los cuatro empezaron en esto del rock y los cuatro terminarán, porque reiteraron que la amistad nunca la perderán pase lo que pase.

“Nosotros seguimos los cuatro y acabaremos los cuatro. Inventamos eso que nos une, que es hacer música. Y que hace que la gente sea feliz escuchándonos y eso siempre al final está por encima de cada uno de nosotros. Es lo mejor que te puede pasar en esta profesión: que la marca sea más grande que los personajes que están dentro del grupo”, indicaron.

La amistad entre su integrantes empezó desde antes de la banda / FB: @hombresgoficial|

El punk dio vida a los Hombres G

Los Hombres G cuando empezaron no eran una banda de rock-pop como lo son ahora, ellos querían ser un grupo de punk como Siniestro Total, Sex Pistol o The Clash, pero al final decidieron que ese no era el camino de los contrario no estarían tan vigentes como ahora.

“Hubiéramos muerto antes. Fue la música que nos abrió un poco los oídos y los ojos. Nos ayudó mucho el movimiento punk cuando éramos unos críos y nos demostró que si querías, podías, que podíamos expresar todo lo que teníamos dentro”, dijeron.

Los Hombres G revelan que sus orígenes fueron dentro del punk / FB: @hombresgoficial|

Lo que les llamó la atención del punk era la rebeldía y libertad que emanaba en la década de los 80, pero de seguir con ese camino que era también de excesos no habrían llegado tan lejos,.

“Hay que saber en cada época por dónde vas. En esa época nosotros pensábamos fielmente en esa famosa frase que decía que con ‘punk y vino se anda el camino’. Pero luego te das cuenta de que no es así realmente”, finalizaron.

Los Hombres G nunca han pensado en el retiro / FB: @hombresgoficial|

