Horario de Invierno 2020: ¿Cuándo se retrasará el reloj?

Este domingo 25 de octubre comenzará el Horario de Invierno 2020, en donde se retrasará una hora el reloj.

Para la adopción de esta medida, será necesario ajustar el reloj exactamente a las 02:00 horas, o simplemento modificarlo antes de dormir para no tener ninguna sorpresa.

“El cambio de horario se realiza en la madrugada para minimizar los posibles efectos negativos para la sociedad por efecto del ajuste de los relojes”, mencionó el Centro Nacional de Metrología (Cenam).

De igual forma, los estados de Sonora y Quintana Roo no se verán afectados, pues ellos no participan en el Horario de Verano, por lo que no tendrán que hacer ningún ajuste.

