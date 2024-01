Hospitales Covid-19 en México: Niegan aumento de casos en la Ciudad de México

Ante los reportes de incremento de casos de Covid-19 en el país, Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, descartó que en la capital se esté presentando esta situación, aunque aceptó que lo que sí aumentó fueron las personas enfermas de influenza.

Reportan hospitales saturados por Covid-19 en diferentes estados del país

De acuerdo al Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (Irag) de la Secretaría de Salud, hasta el pasado 12 de enero había 16 hospitales con 100% de ocupación de camas para atención general de pacientes con Covid-19, repartidos entre los estados de Hidalgo, Sonora, Michoacán, Oaxaca y Guanajuato.

“ Bueno, no tenemos una situación particular, no se nos ha reportado por parte de nuestro sistema de salud algún hecho delicado o grave, sino que tenemos una temporada invernal.

“ No es el covid-19 la enfermedad de vías respiratorias que más ha aumentado en esta temporada, sino sobre todo la influenza, que es donde hemos tenido mayor aumento”, señaló el jefe de gobierno, para después reiterar que ninguno de los hospitales de la Ciudad de México tiene saturación de contagiados de Covid-19.

“ No hay incremento de casos en hospitales, no tenemos una situación especial que nos esté indicando el sistema hospitalario que vaya más allá de lo que ya se tenía previsto, y ellos están tomando las medidas correspondientes”, concluyó.

Según la última actualización del Sistema de Información de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave (Irag) de la Secretaría de Salud, el hospital con más pacientes portadores de coronavirus es el Centro Médico Naval, de la Secretaría de Marina, con un 11% de ocupación.

