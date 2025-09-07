Hoy No Circula:¿Qué autos NO circulan el lunes 8 de septiembre de 2025 en CDMX y EDOMEX?

Antes de salir el lunes 8 de septiembre de 2025, verifica si tu vehículo puede circular, ya que se aplican las restricciones del Programa Hoy no circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

¿Qué autos NO circulan el lunes 8 de septiembre?

El lunes 8 de septiembre, los vehículos que porten engomado amarillo y cuenten con placas terminadas en 5 y 6, así como aquellos que posean hologramas 1 y 2, y los vehículos foráneos, no podrán circular. Los vehículos exentos de esta restricción, que sí podrán transitar en esta fecha, son aquellos con hologramas 0 y 00, así como los vehículos híbridos y eléctricos.

El horario de aplicación del programa "Hoy No Circula", tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, será de 05:00 a 22:00 horas.

stos son los vehículos que no circulan los lunes. | CAME

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

Todos los días te informamos los datos de los vehículos que no pueden circular. | Pixabay

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas. | CAME