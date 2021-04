Hugo López-Gatell apareció con tos y sin cubrebocas en plena conferencia

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, apareció en la conferencia de prensa matutina con un "catarro común", situación que explicó luego de que tosiera en un par de ocasiones.

"Me encuentro bien, como se sabe, tuve covid en febrero la tercera semana y hoy tengo un catarro común. No todo es covid, el catarro es una infección respiratoria causada por un rinovirus, dura de ocho a diez días", explicó López-Gatell.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró sobre su estado de salud tras ser captado tosiendo en la conferencia matutina. Afirmó que tiene solamente 'catarro común' y detalló que 'no todo es COVID'. Más en: https://t.co/ksiGVxO5gE pic.twitter.com/EhAIX77OdE — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 28, 2021

Además, la situación causó conmoción ya que el subsecretario no portaba cubrebocas. López-Gatell también le pidió a la gente que se vacune a pesar de haber dado positivo a coronavirus en alguna ocasión.

"Quien tuvo covid debe vacunarse, hay que vacunarse en un tiempo razonable, no es deseable inmediatamente, hay que dejar pasar 30 días. Yo tengo 52 años, por supuesto me voy a vacunar en el momento que me toque", comentó.