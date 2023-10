Huracán 'Otis': Ayuda humanitaria tarda en llegar a Acapulco por cierre de carretera

Elementos de diferentes instituciones del Gobierno de México, como de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Comunicaciones y Transportes, y de la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya se dirigen hacia el estado de Guerrero para brindar ayuda tras el paso del huracán ‘Otis’ que dejó varios daños materiales, inundaciones, cortes de energía eléctrica y escasez de alimentos.

El Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de Desastre, conocido también como Plan DN-III, se activó por parte de la Sedena, por lo que ya están en camino militares que asistirán a los habitantes locales y a los miles de turistas que quedaron atrapados por este fenómeno natural.

En redes sociales circulan videos de camiones militares con maquinaria pesada, sin embargo, se han topado con la dificultad de que la carretera (Autopista del Sol) está cerrada por deslaves e inundaciones, lo que complica la llegada de ayuda humanitaria al puerto de Acapulco y las demás zonas afectadas por el huracán.

“Vamos por carretera porque no hay manera de llegar por vía aérea, lamentablemente, las condiciones no son óptimas. Hemos perdido comunicación absoluta con Acapulco, lo cual nos ha dificultado mucho la atención (…) Nos encontramos sin el servicio telefónico, sin servicio de internet y servicio eléctrico, no tenemos evaluación de daños” , declaró Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SKYALERT NO PODRÁ REPORTAR SISMOS POR GOLPE DE HURACÁN 'OTIS'