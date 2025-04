Imperativa inclusión social en Coahuila: Salomón Issa Tafich

La inclusión laboral se ha convertido en un tema central en el mercado laboral de México, y en la Comarca Lagunera, el empresario Salomón Issa Tafich ha sido pionero en liderar esta transformación a través de Grupo SIMSA. Su enfoque hacia la diversidad y la inclusión no solo responde a una necesidad ética, sino también a un imperativo económico que puede beneficiar a toda la región.



"La diversidad es la fuerza de nuestro equipo, no solo porque mejora el ambiente laboral y nos ayuda a retener a los mejores talentos, sino porque también fomenta la innovación y la creatividad,” afirmó el empresario lagunero.



Este liderazgo se traduce en políticas concretas, tales como capacitaciones, programas educativos, ferias del empleo y métodos internos que buscan promover una cultura inclusiva al interior de la empresa que lidera.



La neurodiversidad se está reivindicando como un pilar fundamental en las estrategias de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI). Según el Informe “A la vanguardia corporativa: Tendencias en equidad de género y diversidad” de AEQUALES, solo el 24% de las empresas en Latinoamérica han integrado la neurodiversidad en sus políticas DEI.



Salomón Issa Tafich, asegura que es importante visualizar esta necesidad puesto que ignorar la neurodiversidad es perder la oportunidad de aprovechar el talento único que estas personas pueden aportar a las empresas.



Este enfoque busca dar visibilidad a grupos tradicionalmente marginados y promover su integración en el mercado laboral, creando así ambientes de trabajo más justos.

Medición y transparencia en políticas DEI

El crecimiento de expectativas sobre la responsabilidad corporativa ha llevado a una mayor demanda por transparencia en las políticas de DEI.



“Contar con una política sólida de DEI es no solo una obligación moral, sino un diferenciador competitivo que nos distingue de otras empresas en la industria,” señaló Issa Tafich.



Para efectivamente implementar políticas DEI, es fundamental que las organizaciones realicen un análisis detallado de sus necesidades.



“La formación es la base para construir una cultura inclusiva,” asegura Salomón Issa Tafich. De esta manera, preparar a los líderes y colaboradores para enfrentar posibles sesgos es un paso crucial. Además, fomentar la participación activa durante la creación de políticas aumenta el compromiso de los trabajadores y mejora la efectividad de las iniciativas de inclusión”, detalló.



Adoptar políticas de diversidad, equidad e inclusión no es solo una cuestión ética; también tiene efectos tangibles sobre el rendimiento empresarial. La diversidad mejora la innovación y la toma de decisiones, mientras que una cultura inclusiva puede atraer y retener talento de forma más efectiva.



En un entorno laboral donde el 60% de los empleados eligen su lugar de trabajo basado en el compromiso de la empresa con la DEI, como apunta un estudio de LinkedIn, las empresas que lideran en estas áreas están mejor posicionadas para triunfar en un mercado competitivo.



El compromiso de Salomón Issa Tafich y Grupo SIMSA es un ejemplo destacado de cómo las empresas pueden liderar el cambio hacia un mercado laboral más inclusivo en la Comarca Lagunera.



“Estamos creando nuevas oportunidades para todos,” concluye el líder empresarial, reafirmando la importancia de seguir avanzando en la inclusión laboral como una prioridad no solo ética, sino también estratégica para el crecimiento económico de la región.

