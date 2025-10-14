Impulsa Banco Azteca el talento joven y creatividad en Design Week México 2025

Banco Azteca reafirmó su compromiso con el diseño y la creatividad mexicana durante la inauguración de Inédito, la plataforma de Design Week México dedicada a reconocer la innovación emergente. En el evento, la institución anunció que, por tercer año consecutivo, otorgará el Premio Apoyar Nos Toca a la Excelencia en el Diseño, con el que consolida su apuesta por el mérito, el esfuerzo y la innovación como pilares de la prosperidad incluyente.

En esta edición, Banco Azteca también respaldó a ÍCARO, la incubadora cultural impulsada por Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, que presentó proyectos dentro de la muestra de Inédito y contó con un espacio propio en Diseño Contenido. Esta colaboración refuerza la sinergia entre el sector financiero y el ecosistema creativo, ampliando las oportunidades para que nuevas voces del diseño nacional encuentren plataformas de desarrollo y visibilidad.

PIXABAY

Banco Azteca y el impulso al talento emergente

Fiel a su vocación por ampliar horizontes y promover la cultura, Banco Azteca acompañó a jóvenes creadores que representan el futuro del diseño mexicano. Entre ellos, la diseñadora Abril Téllez presentó una propuesta textil experimental que dialoga con la libertad, identidad y comunidad, ejemplo del talento emergente que la institución busca visibilizar en escenarios de alto impacto.

Durante la inauguración, Elena Alti, Senior VP y Chief Marketing Officer en Grupo Salinas, destacó: “En Banco Azteca creemos en el poder transformador del talento creativo. Con el Premio Apoyar Nos Toca y nuestro apoyo a plataformas como Inédito, reconocemos la libertad, el mérito y el esfuerzo de quienes, a través del diseño, generan oportunidades. Nos entusiasma acompañar tanto a instituciones como a creadoras emergentes que representan a un México que va para adelante.”

La inauguración de Inédito 2025 contó con la presencia de Andrea Cesarman, Emilio Cabrero y Marco Coello, directivos Design Week México y de México Territorio Creativo, presidido por Maria Laura Medina de Salinas; así como representantes de Arte & Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y del sector creativo nacional.

Con estas acciones, Banco Azteca reafirma su compromiso con el diseño mexicano: premiando la excelencia, acompañando la incubación de proyectos a través de ÍCARO y dando visibilidad a los creadores que proyectan el talento de México hacia el futuro.