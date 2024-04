¡Increíble! Joven mexicano logró comprar piezas de Cartier por tan solo $237.00 MXN

En X (anteriormente conocido como Twitter), ha surgido una historia que se ha vuelto viral. Se trata de un joven que realizó una compra en línea asombrosa: adquirió unos exquisitos aretes de la prestigiosa marca Cartier, cuyo valor asciende a 474 mil pesos, por tan solo 474 pesos.

Joven mexicano compra joyeria cartier a 237 pesos

El joven de nacionalidad mexicana ha descubierto una discrepancia en el precio de unos pendientes de la reconocida marca Cartier, los cuales originalmente tenían un valor de $237,000.00 MXN, pero fueron etiquetados erróneamente en una tienda en línea por tan solo $237.00 MXN.

Una vez que Cartier se percató de este error, intentó reembolsar el pago y enviar un obsequio al cliente como compensación. No obstante, el cliente ha manifestado su negativa a aceptar dicha oferta y ha procedido a presentar una demanda ante PROFECO.

Mensaje de Cartier

"Gracias por su mensaje. En este momento los pendientes no están disponibles y se ha procesado tardar en reflejarse en su tarjeta dependerá del banco emisor.

En vista de esta experiencia nos gustaria ofrecerle una sincera disculpa y extenderle, como compensación, un gesto de la maison Cartier, una botella de champagne Cartier Cuvée (obsequio), un articulo de piel Cartier (obsequio), mismos que podremos hacer llegar a la dirección que nos confirme; esto en caso de aceptar esta compensación.

De ser así, y como próximos pasos, pedimos por favor complete la carta de aceptación adjunta con fecha y lugar, asi como nombre y firma de usted y dos testigos adicionales. Agradeceremos nos comparta también INE escaneada de todos los involucrados.

Nuevamente agradecemos su paciencia, esperamos saber de usted".

El joven respondió en sus redes sociales

"Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad.

Obviamente ya hay queja, y un reembolso (no autorizado ya que nunca lo solicite), obviamente no voy aceptar el "obsequio" y hasta la fecha aparecen pendientes de envío".

¿Qué dice el artículo 7 de la Ley Federal del Consumidor?

La PROFECO apoya al cliente perjudicado citando el artículo 7 de la Ley Federal del Consumidor, que establece los derechos y protecciones de los consumidores en situaciones similares.

“Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna”.

El joven se niega a aceptar el reembolso y ha sido contactado varias veces por Cartier, incluso tuvo una discusión con la embajadora de la marca.

"Posteriormente la constantes llamadas que hasta cierto punto hasta en horario laborar me marcaban y yo tranqui y todo. Hasta que la embajadora Cartier me alzó la voz en la última llamada y pa mis pulgas dije AH NO, les dije cualquier asunto por correo, para que hubiera evidencia", comentó el joven en sus redes.

