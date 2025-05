India lanza misiles contra Pakistán: muere un niño y sube la tensión en Cachemira

Las tensiones entre India y Pakistán escalaron este miércoles luego de que el gobierno indio lanzara misiles contra territorio paquistaní en al menos tres ubicaciones, en respuesta al atentado del mes pasado contra turistas en la región de Cachemira controlada por India.

Uno de los misiles impactó en una mezquita en Bahawalpur, en la provincia de Punyab, donde murió un niño y otras dos personas resultaron heridas, según funcionarios de seguridad paquistaníes. Los ataques también alcanzaron zonas de la Cachemira administrada por Pakistán.

Se reportan bombardeos con al menos un víctima moral/AP |

India justificó su ofensiva afirmando que los objetivos eran infraestructura utilizada por milicias que planearon el atentado previo. El Ministerio de Defensa señaló que se atacaron nueve sitios relacionados con actividades terroristas, sin afectar instalaciones militares paquistaníes. Añadió que la respuesta fue “focalizada, medida y no escalatoria”.

Se teme que comience una guerra nuclear/AP|

Pakistán declaró haber lanzado ataques de represalia y, según la televisión estatal, su fuerza aérea habría derribado dos aviones indios, aunque no se ofrecieron detalles. El ejército paquistaní acusó a India de atacar bajo la cobertura de la oscuridad y contra civiles inocentes.

