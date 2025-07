Influencer mexicana ‘revive’ luego de anunciar su muerte: “No sé qué pasó”

Apenas un día después de que en su cuenta oficial de TikTok se anunciara su supuesta muerte por “complicaciones de salud”, la influencer mexicana Kenmer Kenia reapareció en video para desmentir su deceso, asegurando que no fue ella quien publicó dicha información y dejando entrever que fue víctima de un hackeo.

Grabándose entre lágrimas desde su habitación, la influencer trans originaria de Guadalajara, Jalisco, publicó un video en Instagram titulado: “¡Estoy en shock! ¡Ayúdenme a compartir! No tengo acceso a mi cuenta principal en TikTok”.

Muchos creyeron que era cierta la muerte de la influencer/X |

“Estoy bien… perdón si se asustaron”

En el clip, Kenmer Kenia explica que al momento de la publicación que anunciaba su fallecimiento, ella estaba dormida y que al despertar se encontró con el revuelo que causó la noticia. Aseguró también que se encuentra bien, luego de someterse recientemente a una operación para bajar de peso, procedimiento que muchos creyeron fue la causa de su muerte.

“No sé qué ocurrió, no sé si me hackearon. Perdón, perdónenme por lo que pasó. Vi muchos videos de nenucas llorando, estoy en shock, no sé qué pasó. Estoy muy enojada. Tengo mil llamadas de mi papá, mi papá es diabético. Estoy bien, neta perdón si se asustaron como yo”, expresó entre lágrimas.

Mediante un video, la creadora de contenido se deslindó de la publicación que anunciaba su muerte/X|

Internautas critican su reacción: ¿Marketing o mal gusto?

Lejos de causar alivio, el video provocó fuertes críticas hacia Kenmer Kenia. Muchos usuarios la acusaron de inventar su propia muerte como estrategia para llamar la atención, y pusieron en duda su versión del hackeo.

Algunos de los comentarios en redes sociales fueron:

“No es la primera vez que haces esto, madura”



“¿Y las lágrimas?”



“Te la volaste tantito”



“Qué triste que juegues hasta con la muerte con tal de tener vistas”



“Siento que quiso hacer broma y se salió de control”





¿Quién es Kenmer Kenia?

Kenmer Kenia es una influencer mexicana, mujer trans, reconocida por su contenido sobre vida diaria, relaciones amorosas y su negocio de pelucas llamado ICONIK WIGS, ubicado en Guadalajara.

En redes sociales acumulaba:

1.7 millones de seguidores en TikTok y más de 96.5 millones de “me gusta”



Cerca de 250 mil seguidores en Instagram



Más de 100 mil suscriptores en YouTube





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: