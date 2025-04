Infonavit suspenderá cobro de crédito a trabajadores que pierdan su empleo

El Infonavit suspenderá temporalmente el cobro de créditos hipotecarios a quienes pierdan su empleo, con el objetivo de apoyar a familias mexicanas afectadas por el desempleo, protegiendo su patrimonio y su historial crediticio.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Los trabajadores desempleados pueden solicitar la suspensión del cobro de Infonavit si están al corriente en sus pagos y no tienen empleo activo. Esta suspensión puede durar hasta seis meses consecutivos y renovarse una vez, permitiendo un máximo de un año sin pagos.

Esta suspensión puede durar hasta seis meses consecutivos y renovarse una vez, permitiendo un máximo de un año sin pagos./ Pixabay |

Durante la suspensión, el crédito no generará intereses ni penalizaciones, no afectará la puntuación del beneficiario ni conllevará acciones legales. Es una medida preventiva y humanitaria por la pérdida de ingresos debido al desempleo.

¿Cómo se puede solicitar el trámite?

El trámite es completamente gratuito y puede realizarse desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit en micuenta.infonavit.org.mx. El trabajador deberá iniciar sesión con su NSS y contraseña. En el menú principal, debe seleccionar la opción “Quiero suspender temporalmente mi pago”, completar el formulario y adjuntar los documentos requeridos. También puede acudirse a un Centro de Servicio Infonavit (CESI) para realizar el trámite de forma presencial.

El trámite es completamente gratuito y puede realizarse desde la plataforma Mi Cuenta Infonavit. / Pixabay |

Para completar la solicitud, se necesita una identificación oficial, el número de crédito y un comprobante de baja laboral, como una constancia de no afiliación reciente del IMSS. No se requiere carta de despido, y el sistema verificará que el solicitante no tenga una relación laboral activa antes de otorgar el beneficio.

Durante la suspensión, el crédito no generará intereses moratorios ni afectará la calificación del trabajador en buró de crédito o en su historial del Infonavit. Al finalizar el periodo de apoyo, el cobro se reactivará automáticamente si el usuario tiene empleo.

Es una medida preventiva y humanitaria por la pérdida de ingresos debido al desempleo./ Pixabay |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Nueva Línea de Trolebús correrá de CU al Estadio Azteca: Aquí los detalles