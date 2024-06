Integrante de los Jonas Brothers fue operado por cáncer. Te decimos de quién se trata

Vaya susto que se llevó uno de los integrantes de los Jonas Brothers cuando se enteró que tenía cáncer de piel al detectarse un granito que le estaba saliendo en la cabeza.

Por medio de sus redes, Kevin Jonas explicó que se tuvo que someter a una intervención quirúrgica para retirar de la frente un ‘lunar’ que tenía patologías malignas.

Kevin Jonas se muestra preocupado

“Me van a extirpar un carcinoma de células basales de la cabeza… Sí, es realmente un pequeño cáncer de piel que ha empezado a crecer. Y ahora me voy a operar para eliminarlo”, detalló por medio de un video en sus redes.

El cantante se mostró preocupado por su operación, pero a la vez contento de que pudo detectar a tiempo su enfermedad, así que hizo una llamado a la gente para se revise si ve algo extraño en su cuerpo: “Gente, asegúrense de revisar sus lunares”.

Recibe cariño de los fans

Ante su publicación donde hasta se le ve rumbo a su casa, sus miles de seguidores le empezaron a mandar a Kevin mensajes de buena vibra y de que se alegran de que este bien de salud.

“Cuídate mi rey, me alegro que no pasará a nada grave”, “Ponte protector solar siempre, toma agua y cuídate mucho, ok? Te amo bebecito!”, “Estamos muy contentos de escuchar que tu cirugía salió bien y que todo está bien. Enviando energía positiva” y “Gracias por crear conciencia. La detección temprana es clave. Te deseo lo mejor en tu viaje de recuperación”, se expresó la fanaticada.

