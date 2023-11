Médicos del IMSS retiran tumor de 21 kilos a señora de 60 años

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que médicos especialistas de la institución operaron con éxito a una mujer de 60 años para extirparle un tumor ovárico de 21 kilos.

La señora Hilda comenzó a presentar fuertes dolores, dificultades para evacuar e incluso sofocamiento que le impedía caminar y andar en motocicleta y, aunque en un principio se pensó que era líquido acumulado, posteriormente los doctores del Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 en León, Guanajuato, detectaron que se trataba de una tumoración en la zona pélvica.

Especialistas del #IMSSGuanajuato retiraron tumor gigante de 21 kilogramos a derechohabiente en HGZ No. 21 en León. https://t.co/0zhhvECCHg#CasoDeÉxitoIMSS pic.twitter.com/DPy3R4aOyZ — IMSS (@Tu_IMSS) November 12, 2023

“ Me sentía sofocada y no podía hacer bien del baño, me hicieron todos mis estudios y al principio me dijeron que tenía líquido, pero luego vieron que era un tumor. Nunca me imaginé que era tan grande, pensé que solo eran líquidos cuando no podía caminar bien o me agitaba muchísimo, ya no podía andar en moto”, declaró la señora, madre de cinco hijos.

Por fortuna se descartó que el tumor fuera señal de cáncer de ovario; sin embargo, la operación a la paciente resultó oportuna, ya que de no haberla hecho a tiempo y de manera correcta, corría riesgo de morir.

“ La paciente acudió a consulta de primera vez por una tumoración pélvica, por lo que fue sometida a estudios de imagen y laboratorio ante la sospecha de una entidad maligna al ser una de las principales causas el cáncer de ovario. Se le realizaron las pruebas necesarias determinando que se trataba de un tumor dependiente de ovario y con baja sospecha de malignidad”, declaró el Dr. Alejandro Cantú, cirujano oncólogo del IMSS.

