Internautas explotan ante costo de outfits de la Anáhuac: 'El dinero no compra estilo'

Los ‘tunden’. En la plataforma TikTok se han hecho virales unos videos de un estudiante de la Anáhuac que le pregunta a sus compañeros cuánto cuesta el outfit (vestimenta) que usan, donde algunos son de cantidades altas.

Y es que en dicha universidad se presume que va gente de clase alta, por lo que algunas prendan, según los propios estudiantes, rondan entre los 800 y 50 mil pesos, dejando un total muy alto para varia población de México.

Las personas que participan en el video también mencionan las marcas de la ropa, misma que es de Abercrombie, Zara, Nike, Louis Vuitton, Prada, Dior, entre otras y que son conocidas por sus altos costos.

Aunque no todo es malo, pues hubo universitarios que sin más pena dijeron que era ropa de la ‘paca’ o de tianguis que la pudieron conseguir en un costo no mayor a los 50 pesos, u otros son prendas prestadas de sus familiares.

De inmediato, los comentarios negativos saltaron por este TikTok: “El outfit más barato fue el más cool”, “El dinero no da estilo”, “No digan me costó, digan que les costó a mis jefes”, “Nunca he visto unos Levi’s de más de 2 mil pesos”, “Trabajo en Levi’s, no hay pantalones (ni en la boutique más exclusiva que superen los mil 800”, dicen los internautas.

De momento, el joven que subió el video no se ha manifestado sobre los comentarios de las personas, pero tampoco volvió a subir contenido de ese tipo tras las críticas duras que recibieron.

Los TikToks cuentan con un alcance de 7 millones de vistas, así como miles de comentarios y miles de ‘me gusta’.

