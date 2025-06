Irán niega cese al fuego con Israel: “No hay acuerdo” y pone condición para detener ofensiva

El gobierno de Irán negó este lunes haber alcanzado un acuerdo de alto al fuego con Israel, desmintiendo las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había anunciado una supuesta tregua de 12 horas entre ambas naciones.

El gobierno de Irán negó este lunes haber alcanzado un acuerdo de alto al fuego con Israel, desmintiendo las declaraciones del presidente. / Pixabay |

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, publicó un mensaje contundente en redes sociales:

“No hay acuerdo de alto al fuego ni cese de operaciones militares”.

En su declaración, el funcionario precisó que Teherán continuará con su respuesta armada hasta las 4:00 de la madrugada (hora local), y que cualquier decisión sobre detener las ofensivas se evaluará más adelante:

“La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”.

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 24, 2025