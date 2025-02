Jaime Maussan es demandado por su hija: “Me empujaba y me gritaba”

En noviembre del año pasado, Jaime Maussan fue demandando por su propia hija por despido injustificado y violencia, pero hasta ahora se dieron a conocer más detalles por parte de la parte acusadora.

Dayana contó que era la community manager de su padre y le consiguió una campaña con Airbnb, la cual causó su separación laboral por las humillaciones a las que ella fue objeto.

Jaime Maussan explota contra su hija

La hija del ufólogo explicó que en aquella ocasión su papá debía de realizar una conferencia vía Zoom, pero se le olvidó, por lo que le recordó de su compromiso y éste explotó una vez terminando la reunión.

Dayana ofreció varias entrevistas explicando el problema con su papá

“Él se confunde de fechas y me responsabiliza. Me grita horrible. Quería que cancelara el evento, quería que le cambiara la fecha un día antes. Me empieza a empujar con el dedo, golpea la puerta, comienza a gritar de manera terrible, fue berrinche… Solo debía dar una conferencia por Zoom en la mañana y él me lo hizo difícil. Aprovechó para desahogar su ira que cada vez era más. Me empujó y me generó un moretón”, detalló.

Jaime Maussan no tiene relación con su hija

En varias entrevista que ofreció, Dayana explicó que Jaime nunca la ha querido como su hija por provenir de otra familia, y si lleva su apellido es por que sus medios hermanos la descubrieron realizando un papeleo.

“Siempre mis hijos y yo hemos estado marginados en su familia. Yo realmente conocí a mis hermanos cuando ellos ya estaban grandes, porque ellos se enteraron de mi existencia por un trámite”, dijo.

Hasta el momento Maussan no ha dicho nada sobre su demanda

La extrabajadora del periodista también reveló que su padre nunca le dio dinero a su mamá para su educación o para comida, pues nunca se lo pidió.

“A mi mamá nunca le dio un quinto. Nunca daba dinero para la escuela, para la casa, para nada. Nosotros vivimos en casa de mi abuelito y mi mamá nunca fue para pedirle nada. Yo quería su cariño de papá. Para mí no era Jaime Maussan, para mí era mi papá y del que yo quería, como cualquier hijo, una aceptación, un acercamiento, un poder platicar”, expuso.

Sobre la demanda legal, ya se llegó a un acuerdo por despido laboral injustificado, pero todavía continúan abiertos dos juicios y una denuncia de carácter penal.

Dayana espera que su padre cambie su forma de ser con ella

