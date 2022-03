Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', fue detenido por presunto desvío de recursos

Quién la hizo, la paga. Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', exgobernador de Nuevo León, fue detenido en el municipio de General Terán, por presunto desvío de recursos.

A través de una conferencia con los medios, el vigente mandatario del Estado, Samuel García, declaró que su antecesor fue llevado al penal de Apodaca.

“La prueba de que somos un gobierno incorruptibles es que quien la hizo la paga, quien robo o desvío recursos públicos a sus amigos, a sus sobrinos, a sus favoritos o a campañas va a ir a la cárcel”, explicó.

El Bronco es trasladado al penal de Apodaca pic.twitter.com/HMkviICsBZ — Alfredo S. (@ALFeldeMTY) March 15, 2022

CON VOZ DE 'PROFETA'

Durante septiembre del 2021, todavía como Gobernador de Nuevo León, el 'Bronco' invitó a que no lo buscaran tras terminar su mandato, pues en caso de que él tuviera cargos en contra, declaró que se entregaría.

"Tres fiscales tenemos aquí, no me vayan a andar buscando, ¿eh?. Yo solito me entrego, como dice, ríndete, Juan Menchaca, como dice la canción", explicó.

