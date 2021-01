Joe Biden: ¿Cómo fue su toma de posesión?

Joe Biden fue juramentado este miércoles como el 46to presidente de Estados Unidos, tomando el timón de un país profundamente dividido y heredando una confluencia de crisis mayor que la enfrentada por ninguno de sus sucesores. En su discurso inaugural, Biden afirmó que es deber de todo ciudadano estadounidense, pero especialmente de sus líderes democráticamente elegidos, “defender la verdad y derrotar la mentira”.

“La democracia venció”, agregó. La ceremonia se realizó en una época de gran turbulencia e incertidumbre nacional, en un palacio legislativo que apenas días antes fue asaltado por una turba de extremistas políticos. En un día frío de nevadas ligeras, acudieron a la ceremonia expresidentes tanto demócratas como republicanos, en honor a la tradición de una transición pacífica del poder, aun cuando la capital estaba siendo patrullada por miles de policías y soldados, sus negocios clausurados debido a la pandemia del coronavirus.

Desdeñando la tradición, Donald Trump se fue de Washington por la mañana, negándose a acompañar a su sucesor al Capitolio como ha sido la vieja costumbre. Si bien tres presidentes anteriores—Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama— acudieron a la cita, Trump —a punto de ser sometido a un segundo juicio político por instigar el asalto al Capitolio— voló a Florida tras animar a sus seguidores con la mentira de que la victoria de Biden fue ilegítima.

KAMALA HARRIS TOMÓ PROTESTA

Otro hecho inédito es el ascenso de su vicepresidenta, Kamala Harris, la primera persona de raza negra y la primera de ascendencia surasiática en ocupar ese cargo. La exsenadora por California es además la mujer que hasta ahora ha llegado al más alto cargo en el Poder Ejecutivo del país.

La ceremonia se dio bajo unas medidas de seguridad jamás vistas en la capital estadounidense: Miles de soldados y policías vigilan la zona, días después de que una turba de fanáticos seguidores de Trump asaltaron el Capitolio en un intento por frustrar la certificación de la victoria de Biden.

LADY GAGA INTERPRETÓ EL HIMNO NACIONAL

Un montón de artistas famosos participan de los actos en la capital estadounidense — virtualmente o en persona — para dar la bienvenida al nuevo gobierno de Joe Biden y Kamala Harris, un dúo popular en Hollywood, donde Donald Trump ciertamente no lo fue.

Están encabezados por Lady Gaga, quien interpretó el himno nacional el miércoles frente al Capitolio, seguida por Jennifer López y Garth Brooks.

López, de origen puertorriqueño, cantó un popurrí de “America the Beautiful” y “This Land Is Your Land” en el que incluyó una frase de la jura a la bandera en español: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. Brooks entonó más tarde “Amazing Grace.

DESFILE DE RECONOCIMIENTO

También habrá un desfile apodado “Parade Across America” la tarde de este miércoles, presentado por el actor Tony Goldwyn con apariciones de Jon Stewart, Earth Wind & Fire y los New Radicals, entre muchos otros.

La historia de famosos actuando en las juramentaciones presidenciales se remonta a la tercera investidura de Franklin D. Roosevelt en 1941, cuando una gala en la víspera incluyó actuaciones de Irving Berlin, Mickey Rooney y Charlie Chaplin, dice Lina Mann, de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. “Chaplin interpretó su monólogo de ‘El gran dictador’”, apuntó Mann.

El componente de las celebridades sólo se incrementó con el tiempo, y una de las investiduras más estelares fue la de John F. Kennedy en 1961. La celebración, presentada por Frank Sinatra, atrajo a Harry Belafonte, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Gene Kelly, Ethel Merman, Laurence Olivier, Sidney Poitier y otros.

