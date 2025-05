Jordan Peele presenta “Him”, una perturbadora película de terror deportivo

El aclamado director Jordan Peele, conocido por revolucionar el cine de terror con títulos como Get Out, Us y Nope, vuelve a generar expectativas en la industria, esta vez como productor de un proyecto tan inusual como intrigante: Him, una película de terror psicológico ambientada en el mundo del fútbol americano.

Him, una película de terror psicológico ambientada en el mundo del fútbol americano/Redes Sociales|YouTube video player

Jordan Peele produce “HIM” una película de terror deportivo

Bajo la dirección de Justin Tipping (Kicks, Flatbush Misdemeanors), Him fusiona el drama deportivo con el suspenso sobrenatural, ofreciendo una mirada inquietante sobre la obsesión por la grandeza y los oscuros caminos que puede tomar el deseo de alcanzar la cima.

Terror en la NFL

La historia sigue a Cameron Cade (interpretado por Tyriq Withers), una joven promesa del fútbol americano cuya carrera parece derrumbarse tras sufrir una grave lesión cerebral antes del NFL Combine. En un intento desesperado por volver al juego, Cameron acepta la invitación de su ídolo, Isaiah White (Marlon Wayans), para rehabilitarse en un complejo de entrenamiento alejado del mundo. Sin embargo, lo que comienza como una oportunidad de redención se transforma en una pesadilla: mentoría, manipulación y fenómenos perturbadores se mezclan mientras Cameron empieza a cuestionar los límites de su ambición y de su propia mente.

Con una mezcla de tensión psicológica y crítica social, elementos ya característicos en las producciones de Peele, Him busca innovar dentro del género al explorar el deporte como escenario para el horror.

¿Cuándo se estrena HIM?

El estreno está programado para el próximo 19 de septiembre de 2025 en cines de Estados Unidos y Reino Unido, y se perfila como una de las películas más esperadas del segundo semestre del año. Hasta el momento no se ha anunciado una fecha exacta para estrenarse en México y Latinoamérica, sin embargo, se espera que pronto den más información al respecto.

El estreno está programado para el próximo 19 de septiembre de 2025 en cines/Redes Sociales |

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para cumplir tu sueño? Con Him, la respuesta podría ser más aterradora de lo que imaginas.

