Jorge 'El Burro' van Rankin fue despedido "sin explicaciones" de 'Miembros al Aire'

Jorge 'Burro' van Rankin fue despedido del programa 'Miembros al Aire' del canal Unicable, lugar en donde trabajó durante 14 años.

Van Rankin señaló que su salida del programa no fue nada amable, al contrario la calificó como "desagradable", por el hecho de que no le dieron grandes explicaciones.

"Voy a explicar el por qué o el cómo hicieron las cosas que fue un poquito desagradable, lo hicieron en el pasillo de Televisa San Ángel, sin darme una explicación después de 14 años", dijo el conductor.

En una transmisión en vivo declaró que se siente dolido por la forma en cómo se dieron las cosas y que no le dieran una explicación.

“No me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí ‘sin Yolanda Maricarmen’, no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones a hacer otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace catorce años y que te digan adiós quién sabe por qué y que no te den la cara ni te contesten está fuerte”, sentenció 'El Burro'.

