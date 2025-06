Jorge Salinas revela que fue víctima de un secuestro

Durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Jorge Salinas fue cuestionado sobre la polémica promoción de la obra de teatro Secuestro, producida por Omar Suárez, la cual simuló un rapto en la vía pública como estrategia publicitaria. En respuesta, el actor compartió por primera vez una experiencia personal:

"Yo fui víctima de un secuestro, eso algo que sí está muy cabr*n".

La confesión de Salinas se viralizó rápidamente en redes sociales./ RS |

Salinas generó sorpresa y preocupación entre medios y seguidores al no ofrecer detalles adicionales sobre el incidente.

La confesión de Salinas se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios expresaron su apoyo y solidaridad hacia el actor. Algunos medios de comunicación también difundieron la noticia, generando diversas opiniones sobre la seguridad en el país y la exposición de figuras públicas a situaciones de riesgo.

La obra Secuestro causó controversia al simular un rapto en plena vía pública como parte de su campaña de promoción. / Captura de pantalla |YouTube video player

Contexto de la polémica

La obra Secuestro causó controversia al simular un rapto en plena vía pública como parte de su campaña de promoción. Este acto alarmó a transeúntes y generó críticas hacia la producción por utilizar una temática delicada con fines publicitarios. Salinas, al ser cuestionado sobre este tema, expresó:

"No me presentaría, lo que te puedo decir, espero que hagan su chamba y promuevan el trabajo, si lo hizo bien o no, qué les puedo decir, no lo puedo juzgar".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Multa de hasta 5 mil pesos si retiras la araña del auto sin permiso en 2025