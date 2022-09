José Eduardo Derbez reveló misterios sobre accidente de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez fue hospitalizado porque tuvo que ser operado de una lesión en el hombro, de acuerdo a lo que ha manejado la familia Derbez.

Y es que incluso entre los integrantes de su misma familia parece que no toda la información se ha dado a conocer de manera completa, así lo dejó entrever José Eduardo Derbez.

José Eduardo fue invitado al programa de 'La Saga' con Adela Micha y ahí el hijo varón menor de Derbez confirmó que su papá fue operado y ya está en casa, pero sigue con molestias y aún no ha podido comenzar su rehabilittación.

"En su cumpleaños el 2 (de septiembre) ya había salido, ya sabes que allá en Estados Unidos es todo muy frío y te operan y te sacan luego, luego. Ya estaba en su casa, hablé con él, lo sentí que está como bajoneado enl sentido de como es tan chambeador y todo el tiempo quiere hacer algo como que tuvo que cancelar todo, que yo le dije creo que te va ayudar a que estés en tu cama en tu casa un buen rato porque si no para”, explicó José Eduardo al programa.

De hecho, José Eduardo Derbez explicó que tanto hermetismo familiar se resolvió cuando su hermano Vadhir fue quien le confesó que sí se había caído su papá.

"Pues lo primero que mandaron fue que mi papá estaba en el hospital, pero eso fue recién cuando se cayó y les puse ‘oigan qué pasó’, no sé quién puso 'pregúntale a no sé quién', otros pregúntale en privado a no sé quién, no me lo pueden decir en donde estamos todos. Comencé a preguntar por separado y mi hermano (Vadhir) me contestó pues sí se cayó", sentenció el integrante de "Miembros al Aire".

